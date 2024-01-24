Политик Шевалье отметил изменение отношения в Швейцарии к конфликту на Украине

Тенденция не критиковать и не говорить о действиях украинской армии, которая была распространена в сфере швейцарских медиа, постепенно меняется, потому что изменения происходят и в отношении общества к ситуации, сложившейся между Россией и Украиной, в целом, заявил в интервью «Известиям» вице-президент женевского отделения Швейцарской народной партии Александр Шевалье.

«Возможно, сейчас эта тенденция меняется, потому что отношение населения к происходящему уже другое. У нас всё еще есть люди, которые получают информацию по разным каналам и больше не глотают всё, что дает им основной общественный канал», — сказал Шевалье.

При этом политик подчеркнул, что в основном люди изучают альтернативные источники информации, которые распространяются через социальные сети, YouTube и другие площадки в интернете.

«Очевидно, что конфликт оказался гораздо более сложным, чем нас заставили поверить вначале», — добавил он.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Александра Шевалье «Известиям»:

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