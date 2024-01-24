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В Киеве рассказали о получении в 2024 году оружия, которое еще не поставлялось

Спикер МО Украины Павлюк: Киев в 2024 году получит оружие, которого еще не было
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Фото: Global Look Press/Pavlo_bagmut
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В текущем году Киев получит «большие пакеты помощи от нескольких государств», а также оружие, которого «еще не было». Об этом 23 января сообщает спикер министерства обороны Украины Илларион Павлюк.

По итогам встречи контактной группы по обороне в формате «Рамштайн» Павлюк рассказал, что прошедшие переговоры прошли продуктивно. Спикер подчеркнул, что поддержка Украины союзными государствами будет продолжаться в 2024 году.

«В этом году получим оружие, которого еще нет и которое поможет поражать <…> логистические узлы», ― цитирует телеканал «Общественное» официального представителя украинского министерства.

Кроме того, Палюк рассказал, что в ходе встречи Киев получил обещания о получении Украиной «больших пакетов помощи от нескольких государств», а также о наращивании объемов производства боеприпасов и оружия.

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В этот день глава украинского минобороны Рустем Умеров заявил, что союзникам Украины необходимо нарастить долгосрочную военную помощь Киеву. По словам главы украинского министерства, Вооруженные силы (ВС) РФ за последнее время использовали в шесть раз больше артиллерийских снарядов, чем украинская армия.

До этого, 18 января, украинский лидер Владимир Зеленский на полях Всемирного экономического форума – 2024 (ВЭФ) в Давосе пожаловался, что в стране есть дефицит беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и снарядов. Он также признал, что в мире нет ресурсов военно-промышленного комплекса (ВПК), достаточных для Украины.

Тогда же бывший руководитель миссии посольства США в Саудовской Аравии Дэвид Ранделл и бывший советник американского центрального командования Майкл Гфеллер заметили, что Украине уже не помогло «чудо-оружие» НАТО. Стоит ли продолжать «давать деньги человеку с дырой в кармане», написали они в статье для журнала Newsweek.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом РФ на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии украинских войск.

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