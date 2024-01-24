В ФРГ объявили о намерении предоставить Украине шесть вертолетов Sea King

Германия намерена предоставить Украине шесть вертолетов Sea King. Об этом говорится на странице министерства обороны (МО) страны в социальной сети X во вторник, 23 января.

Как сообщается в публикации, такое решение было принято на заседании контактной группы по военному содействию Украине (UDCG) в формате «Рамштайн». Предложение внес министр обороны ФРГ Борис Писториус.

«Sea King — это проверенный временем и надежный вертолет, который во многих отношениях может помочь украинцам. Будет оказана помощь в различных областях — от разведки над Черным морем до перевозки солдат. Это первая поддержка такого рода со стороны Германии», — сказано в сообщении.

Также в ведомстве подчеркнули, что противовоздушная оборона остается для Украины приоритетной и требуется повысить скорость производства вооружения.

Ранее в тот же день стало известно, что немецкий производитель беспилотников Quantum Systems хочет создать завод запчастей на Украине. Компания поставляла разведывательные беспилотники типа Vector для нужд минобороны Украины. Заказ финансировало правительство Германии.

Тогда же немецкая газета Süddeutsche Zeitung написала, что канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил об удвоении военной помощи киевскому режиму в этом году и призвал другие страны последовать его примеру, больше намекая на крупные государства ЕС, такие как Франция, Испания, Италия. На что во Франции, по данным издания, отреагировали достаточно резко.

До этого вертолеты Sea King предоставляла Украине Великобритания. 19 декабря замминистра обороны страны Джеймс Хиппи заявил, что Лондон передал Киеву три Sea King, и больше передавать самолеты и вертолеты не планируется.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.