Механик-радиотелефонист взвода связи сержант Сергей Кулик на переднем крае обороны возле одного из населенных пунктов при постоянных обстрелах противника обеспечивал связь в подразделении. О новых подвигах военнослужащих РФ в зоне спецоперации в среду, 24 января, рассказали в Минобороны.

После артиллерийской подготовки и при поддержке бронетехники, националисты перешли в наступление с применением беспилотных летательных аппаратов. Во время очередного удара радиостанция получила осколочные повреждения от разорвавшегося рядом снаряда, из-за чего российская группа лишилась возможности корректировать огонь артиллерии.

Тогда сержант Кулик, несмотря на артиллерийский обстрел и атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), оперативно восстановил работу радиостанции и продолжил корректировку артогня.

Благодаря смелости и профессионализму сержанта Кулика артиллерийский дивизион по переданным данным рассеял наступающие штурмовые группы неприятеля и подавил огневые точки вражеской артиллерии.

Тем временем стрелок-помощник гранатометчика рядовой Семен Ницеский в составе подразделения держал оборону населенного пункта. Находясь на передовой под артогнем противника, рядовой оказывал первую медпомощь пострадавшим военнослужащим, благодаря чему получившие незначительные ранения бойцы продолжали выполнять боевые задачи.

В ходе боя рядовой вынес из-под огня троих раненых, не способных самостоятельно передвигаться, и оказал им первую помощь. Благодаря самоотверженным действиям рядового Ницеского военнослужащие подразделения вовремя получали поддержку и медпомощь, что спасало жизнь и здоровье личного состава группы.

Днем ранее, 23 января, в Минобороны РФ рассказали, как рядовой Игорь Трофимов в составе мотострелкового подразделения нес службу на сторожевых постах. Внезапно диверсионная группа ВСУ попыталась проникнуть в тыл российских войск.

В тот же день оборонное ведомство сообщило, как награжденный орденом Мужества командир боевой машины сержант Денис Шамалюк в одиночку взял в плен шестерых украинских солдат, будучи при этом раненым.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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