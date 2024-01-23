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Пентагон сообщил число уничтоженных в Йемене пусковых установок и ракет

Пентагон: ВС США уничтожили и повредили более 25 пусковых установок и 20 ракет в Йемене
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Фото: Getty Images/Mc2 Aaron Lau/Planetpix
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Вооруженные силы США с 11 января уничтожили или повредили в Йемене более 25 пусковых установок и более 20 ракет. Об этом 23 января сообщил пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Патрик Райдер.

«Могу сказать вам, что с 11 января мы, по нашим оценкам, уничтожили или повредили свыше 25 средств запуска и развертывания ракет и более 20 ракет», — заявил он на пресс-брифинге, трансляция которого вела телекомпания NTD в своем YouTube-канале.

Райдер также добавил, что удары «с хорошим результатом» были нанесены по районам базирования беспилотных летательных аппаратов, береговым радарам и средствам воздушной разведки.

«Безумие и идиотизм США и Великобритании сыграли против них же самих»
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Хуситы начали наносить удары по судам в Красном море и Аденском заливе с ноября 2023 года в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа. В ночь на 12 января США и Великобритания начали атаку по объектам хуситов. Белый дом заявил, что атака, совершенная в подконтрольных движению районах страны, имела оборонительный характер. Заместитель министра иностранных дел в правительстве группировки «Ансар Аллах» Хусейн аль-Эззи заявил, что США и Великобритания заплатят за нападение.

Стороны продолжают наносить взаимные удары. Так, 22 января сообщалось, что американские и британские войска нанесли новый раунд ударов по объектам хуситов в Йемене. Накануне вечером представитель движения хуситов «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил, что они нанесли ракетный удар по грузовому судну военно-морских сил США в Аденском заливе у берегов Йемена.

Член политбюро Мухаммад аль-Бухейти в беседе с «Известиями» ранее, 19 января, заявил, что для «Ансар Аллах» прямое противостояние с Западом является лучшим вариантом. Также он указал, что движение наносит удары по кораблям США и Великобритании в Красном море, судоходству других стран в регионе гарантирована безопасность.

Подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен 18 января сказал «Известиям», что удары по Йемену приведут к дальнейшей эскалации ближневосточного конфликта.

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