Сокращение времени реагирования на разведывательные удары, создание 600-мильного (965 км) фронта, плотно усыпанного минными полями и противотанковыми оборонительными сооружениями, и два года уроков ведения боевых действий превратили российскую армию в гораздо более опытную силу, предупредил высокопоставленный представитель министерства обороны Великобритании читателей Breaking Defense.

«Мы думаем, что у них [российской армии] время реагирования на [разведывательный удар] на данный момент составляет от трех до шести минут, и со временем оно сокращается», — приводит портал слова военного чиновника.

По его мнению, оборонительные рубежи ВС РФ «хорошо построены, защищены и замаскированы». Он отметил, что российская армия продемонстрировала «широкое использование» ударов беспилотниками, и разведывательные удары их улучшились.

23 января замглавы минобороны Великобритании Джеймс Картлидж высказался о продолжении поставок Украине британских беспилотных авиационных систем (БАС). Он заявил в ответе на парламентский запрос члена палаты общин Эндрю Росинделла о том, что Британия привержена помощи Украине.

22 января глава МИД России Сергей Лавров заявил в ходе выступления в Совете Безопасности ООН, что продолжающаяся поддержка Западом киевского режима является ключевым фактором, препятствующим дипломатическому решению конфликта.

18 января бывший руководитель миссии посольства США в Саудовской Аравии Дэвид Ранделл и бывший советник американского центрального командования Майкл Гфеллер заметили, что Украине уже не помогло «чудо-оружие» НАТО. Стоит ли продолжать «давать деньги человеку с дырой в кармане», написали они в статье для журнала Newsweek.

14 января в Минобороны России рассказали, что на танках армии России в зоне проведения СВО на Украине начали использовать новые комплексы подавления FPV-дронов «Сания».

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.