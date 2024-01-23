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Генсек ООН потребовал возобновить поставки гумпомощи в сектор Газа через порт Ашдод

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Фото: Global Look Press/Abed Rahim Khatib
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Гуманитарную помощь, в которой нуждаются жители Газы, оказавшиеся в эпицентре палестино-израильского конфликта, нужно вновь поставлять через порт Ашдод, находящийся в 40 км от Тель-Авива. Об этом 23 января сообщает генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш.

«Нам нужно больше контрольно-пропускных пунктов, чтобы снизить их загруженность. Поставки помощи в Газу через порт Ашдод в Израиле также должны возобновиться», ― заявил Гутерриш в ходе открытых дебатов в Совете Безопасности ООН, которые проходят в Нью-Йорке.

Генсек всемирной организации подчеркнул, что ООН по сей день сталкивается с ограничениями со стороны Израиля, который препятствует поставкам гуманитарной помощи жителям анклава. Один из способов замедления работы сотрудников всемирной организации ― необходимость в течение долгих месяцев ожидать одобрения виз Израилем. Это, подчеркнул Гутерриш, не единичный случай, а явление, которое наблюдается среди десятков сотрудников ООН.

«Нам необходимы визы. Десятки гуманитарных работников ждут месяцами, чтобы получить свои визы от правительства Израиля», ― сказал генсек.

Кроме того, Антониу Гутерриш указал на крайнюю необходимость обеспечения безопасности для жизненно важной инфраструктуры, в том числе телекоммуникационного оборудования для конвоев, бронетехники, запасных частей, увеличения количества контрольно-пропускных пунктов, облегчения проверок и прекращения отказов в доставке гуманитарной помощи.

«Давайте посмотрим правде в глаза. Несмотря на все усилия, которые я описал, ни одна эффективная операция по оказанию гуманитарной помощи не может функционировать в условиях, которые навязаны палестинцам в Газе, хотя делается всё возможное, чтобы помочь им», ― заявил Гутерриш.

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Ранее в этот день глава МИД Палестины Рияд аль-Малики, отвечая на вопрос корреспондента «Известий» Николая Иванова, заявил, что Израиль должен вывести свою армию из сектора Газа.

Аль-Малики подчеркнул, что в сектор Газа необходимо доставить гуманитарную помощь. Кроме того, нужно предотвратить повторное изгнание людей из палестинского анклава.

На прошлой неделе самолет Ил-76 МЧС России доставил очередную партию гуманитарной помощи для населения сектора Газа: российские спасатели передали порядка 30 т гумпомощи. Всего с начала гуманитарной миссии для населения палестинского анклава доставлено 18 рейсами около 420 т предметов первой необходимости.

В конце декабря российский лидер Владимир Путин созвонился с президентом Палестины Махмудом Аббасом и сообщил ему, что Россия продолжит поставлять в палестинский анклав необходимое продовольствие.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.

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