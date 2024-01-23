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Военный эксперт объяснил абсурдность претензий Украины на российские территории

Никулин: Зеленский своим указом показал истинные намерения киевского режима
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Президент Украины Владимир Зеленский, подписав указ «о претензиях на часть российских территорий», перестал скрывать намерения киевского режима и показал тем самым свое истинное лицо. Об этом 23 января в беседе с «Известиями» рассказал военный эксперт, бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин.

«Зеленский окончательно снял с себя маску миротворца, он открыто выступает за захват российских территорий, за уничтожение граждан русской национальности», — заявил он.

Никулин отметил, что Украина начала претендовать на российские территории еще задолго до начала спецоперации, но всё это было лишь «на бумаге», так как, с юридической точки зрения, эти требования были «ничтожны», а с военной — «абсурдны».

«Украинскому государству всего-навсего 30 лет. И эти территории никогда Украине не принадлежали. Хотя претензии были и раньше <…> Украина объективно проигрывает. [Ей] надо думать о том, чтобы сохранить хотя бы часть своих территорий, а не о том, чтобы «хапнуть» что-нибудь еще», — подчеркнул военный эксперт.

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Президент Украины Владимир Зеленский 22 января подписал указ «Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации». Он поручил правительству разработать с международными экспертами, представителями Всемирного конгресса украинцев, учеными и общественностью план действий по сохранению национальной идентичности украинцев в РФ.

Российский лидер Владимир Путин еще 21 февраля 2022 года в ходе обращения к россиянам обращал внимание на то, что со стороны Украины всё громче звучат территориальные претензии к РФ. Он отмечал, что эта республика в своем современном виде была создана Россией за счет отторжения части ее исторических территорий.

На Украине политики неоднократно угрожали захватить регионы России вооруженным путем еще до начала проведения специальной военной операции (СВО).

Так, в 2019 году действующий глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, который на тот момент был вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, заявил о готовности «принять пару областей России для восстановления исторической справедливости». Такими областями он назвал часть Краснодарского края и Крым.

Другие политики также высказывали территориальные претензии на Краснодарский край, но кроме того и Ростовскую область, и приграничные регионы ЦФО. В мае 2021 года депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) заявил, что Кубань должна принадлежать Украине, потому что она относится к территории «украинских этнических земель». По его словам, на Кубани еще 100 лет назад разговаривали на украинском языке, что свидетельствует о том, что эти территории были «отрезаны от Киева волею судьбы».

В России неоднократно отмечали, что претензии Украины на территории страны являются следствием нерешенных внутренних вопросов. Так, член Совета Федерации Ольга Ковитиди отмечала, что украинская государственность трещит по всем швам, и вместо того, чтобы заниматься своими делами, украинские политики посягают на земли РФ.

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