В Петербурге умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Саюталин

В Санкт-Петербурге в возрасте 60 лет скончался актер театра и кино Александр Саюталин. Об этом 23 января сообщила петербургская кинокомпания «Триикс Медиа» на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Великолепный актер, замечательный человек. <…> Выражаем соболезнования родным и близким Александра», — говорится в сообщении.

Прощание с актером пройдет 25 января в храме Благовещения Пресвятой Богородицы на Пискаревском проспекте, 41, уточнили в кинокомпании.

О причинах смерти актера не сообщается.

Александр Саюталин родился 26 октября 1963 года. В 1990-м окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. После окончания учебы служил в Театре имени Ленсовета, театре «Балтийский дом» и Петербургском экспериментальном театре.

На счету артиста работы в более чем 90 кинопроектах, среди которых «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила», «Бандитский Петербург» и «Тайны следствия».