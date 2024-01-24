Премиум «Оскар»

Самый скучный «Оскар» за последние годы? Пожалуй, нас ждет именно это. Нет никаких сомнений в том, кому достанется главный приз: «Оппенгеймер» получит его стопроцентно, у Мартина Скорсезе с его «Убийцами цветочной Луны» были реальные шансы на «Золотом глобусе», но точно не здесь. У биографической драмы Кристофера Нолана 13 номинаций, и награда будет точно не одна. А рекордсмен кассовых сборов за год «Барби» среди претендентов на главный «Оскар» скорее для галочки.

Пожалуй, можно сказать, что изучать список номинантов в данном случае правильнее, чем следить за самой церемонией, хотя там наверняка будет несколько смешных шуток и эффектных музыкальных номеров. Так, перечень номинантов на лучший фильм — это неплохой список для тех, кто хочет понять, что имеет смысл посмотреть из пропущенного в 2023 году.

Там, конечно, есть «Бедные-несчастные» Йоргоса Лантимоса, фильм выдающийся, но недополучивший пиара, несмотря на победу в Венеции. В январе он стартовал в Европе, но до сих пор набрал $33 млн по всему миру, настоящим хитом он станет после релиза на Netflix.

Среди других примечательных картин в этой категории — «Оставленные» Александра Пэйна, «Прошлые жизни» Селин Сон, «Маэстро» Брэдли Купера, «Американское чтиво» Кода Джефферсона. Не слишком обязательные, но вполне симпатичные середнячки, с которыми можно скоротать вечер.

Еще в списке два каннских триумфатора: «Анатомия падения», экстраординарный метадетектив – судебная драма Жюстин Триер, которая почему-то не попала в номинацию «Лучший международный фильм», и «Зона интересов» Джонотана Глейзера, который туда как раз попал и, скорее всего, в той категории победит.

Кстати, у «Оскара» рекорд: из претендующих на главную награду фильмов сразу в трех почти не говорят по-английски. «Прошлые жизни» — почти весь на корейском.

Конечно, радикальному «Все страхи Бо» в главной номинации места бы не нашлось, а вот «Май декабрь» Тодда Хейнса вполне имел право там быть. Так же как и «Мальчик и птица» Миядзаки, который, кстати, среди анимационных номинантов может быть и отмечен: очевидного фаворита в этом году «Дисней» не представил, «Элементарно» понравился не всем. Нет среди главных номинантов долгожданного «Наполеона» Ридли Скотта. Нет «Феррари» Майкла Манна. Можно было ожидать там «Air: Большой прыжок» Бена Аффлека и «Солтберн» с Барри Кеоганом и Джейкобом Элорди.

Но в целом «Оскар» предлагает вполне объективную картину качественного западного кинематографа за прошлый год. Многие из этих фильмов шли в российских кинотеатрах, правда, не все легально, хотя и такие тоже были. Тот же «Феррари» до сих пор можно увидеть во многих мультиплексах. Вопрос в том, насколько всё это действительно интересно российскому зрителю: сегодня часто можно услышать мнение даже профессиональных экспертов, что больше западный контент популярностью не пользуется, потому что аудитория предпочитает отечественный продукт.

Конечно, это не вполне корректное утверждение. Можно лично убедиться в том, что голливудские фильмы набирают зрителя на сеансах, хотя у них в России нет ни копейки оплаченной рекламы, а в кинотеатрах даже их постеров нет. А заодно можно посмотреть на сборы тех российских фильмов (часто прекрасных), у которых почти нет денег на рекламу. И убедиться в том, что зритель без расходов на маркетинг не идет ни на что, без разницы, в Голливуде или на «Мосфильме» это сделано. Цифры скачиваний на торрентах показывают, что запрос на Голливуд достаточно высокий. Но Голливуд — это не то же самое, что «Оскар».

Да, многие суперхиты на «Оскаре» представлены, и «Оппенгеймер» — редчайший случай, когда массовый интерес совпадает с высокой индустриальной оценкой. Но лично я готов поспорить, что даже для тех, кто старается внимательно следить за кинопроцессом, многие названия среди оскаровских номинантов будут новыми, придется лезть в интернет и выяснять, что это за кино, кто снял, где посмотреть.

Потому что сильнее всего ситуация в кинопрокате России ударила именно по кино авторскому и просто мейнстримному: его и официально к нам не везут, и нелегально не показывают — вкладываться в такое рискованно. И это создает нездоровую ситуацию, когда зрителя от фильмов отделяет огромное пустое пространство, которое ранее было заполнено рекламой, информацией и, самое главное, сеансами в кинотеатрах.

Российский кинозритель был до недавнего времени одним из самых насмотренных в мире, и, скажем, городов, где знали имена Китано, фон Триера и Озона, в России было, пожалуй, больше, чем в США. Сейчас есть риск потерять этого зрителя. Поэтому список оскаровских номинантов — это один из немногих оставшихся ориентиров.

«Оскар», между прочим, — премия, хоть и вручаемая в США, но не американская, а мировая. Голосуют кинематографисты всех стран, это выбор глобального киносообщества, знак качества, призыв обратить внимание на лучшее кино прошедшего года. А это важнее, чем 13 номинаций «Оппенгеймера», который, кстати, в России шел при полных залах и до сих пор показывается. И смотрят его не меньше, чем «Аквамена».

Автор – обозреватель «Известий»

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