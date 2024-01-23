Водитель легковушки погиб при столкновении с «КамАЗом» на трассе «Иртыш»
В Барабинском районе Новосибирской области в результате столкновения с грузовиком погиб водитель легковой иномарки. Об этом региональная Госавтоинспекция сообщает в своем Telegram-канале.
Авария произошла во вторник, 23 января, около 19:40 по местному времени (15:40 мск) на 1154-м км федеральной трассы Р-254 «Иртыш». По предварительным данным, 45-летний водитель Skoda Rapid, двигаясь в сторону Омска, выехал на полосу встречного движения для обгона грузовиков, но врезался во встречный «КамАЗ», пишет Sib.fm.
В результате лобового столкновения водитель легковушки получил различные травмы, от которых скончался на месте. По факту случившегося сотрудники правоохранительных органов организовали проверку, все обстоятельства ДТП устанавливаются, уточняет издание VN.ru.
Ранее в этот же день на 83-м км автодороги Самара – Бугуруслан в Самарской области столкнулись «Лада Гранта» и BMW. В результате погибла девушка, находившаяся за рулем отечественной легковушки.