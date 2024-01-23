Израильская армия заявила о разрушении сети тоннелей ХАМАС на юге сектора Газа

Военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружили и разрушили крупную сеть тоннелей движения ХАМАС в районе города Хан-Юнис на юге сектора Газа. ЦАХАЛ также провела несколько боев против членов группировки, сообщила 23 января газета The Times of Israel.

По версии израильских военных, их противники открыли по ним огонь, а после взорвали вход в ряд тоннелей в попытке не допустить проникновения войск к подземному объекту по производству оружия и ракет.

Далее израильские военные после ближних боев, а также при помощи авиации и бронетехники смогли получить доступ к тоннелям. В результате шахты подземных сооружений были разрушены саперами.

Ранее в этот день в ЦАХАЛ сообщили, что 21 военный Армии обороны Израиля погиб при взрыве в двух рядом стоящих зданиях в секторе Газа. Предполагается, что взрыв мог произойти в результате минирования, причина произошедшего расследуется.

18 января премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль намерен продолжать операцию в секторе Газа до полного разгрома ХАМАС, боевые действия будут идти еще многие месяцы. Президент Израиля Ицхак Герцог тогда указал на то, что ХАМАС необходимо искоренить, чтобы «обеспечить лучшее будущее для палестинцев».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.