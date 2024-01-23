Глава МИД Палестины призвал Израиль вывести войска из сектора Газа

Израиль должен вывести свою армию из сектора Газа, заявил 23 января глава МИД Палестины Рияд аль-Малики, отвечая на вопрос корреспондента «Известий» Николая Иванова.

Аль-Малики подчеркнул, что в сектор Газа необходимо доставить гуманитарную помощь. Кроме того, нужно предотвратить повторное изгнание людей из палестинского анклава.

«Мировое сообщество должно прийти к пониманию, что существуют пределы того, что Израиль может делать, особенно на палестинских территориях. Безнаказанности должен быть положен конец, и мы действительно должны начать призывать виновников к ответственности», — заявил глава палестинского МИДа.

Кроме того, он призвал ввести санкции в отношении Израиля и его отдельных лидеров, в том числе против премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху.

Ранее в этот день в Нью-Йорке состоялась встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и Рияда аль-Малики. В ходе переговоров стороны подчеркнули важность скорейшего прекращения кровопролития в секторе Газа.

Также 23 января Лавров призвал президента США Джо Байдена «не тянуть с созданием палестинского государства». Глава российского МИДа также призвал не допустить вытеснения палестинцев с их земли и опустошения этих территорий.

20 января пресс-секретарь президента Палестины Набиль Абу Рудейна призвал США признать государство Палестина. Также он указал на то, что Вашингтону необходимо перестать ограничиваться разговорами о решении ближневосточного конфликта на основе сосуществования двух государств.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.