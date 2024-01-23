В Пензенской области с начала года в результате пожаров погибли 19 человек
На территории Пензенской области с 1 января произошло 89 пожаров, в результате которых погибли 18 взрослых и один ребенок. Об этом замначальника регионального ГУ МЧС России Дмитрий Закаткин сообщил на брифинге 23 января.
«Из них пять пожаров с групповой гибелью по два человека на пожарах в Бессоновском, Малосердобинском районах, городе Пензе и два пожара с гибелью трех человек в Бессоновском и Колышлейском районах», — говорится в Telegram-канале МЧС.
Как уточняет ИА «Пенза-Пресс», на территории жилого сектора случилось 70 пожаров из 89. В них погибли 17 человек, пострадали еще трое.
Основными причинами возгораний стали нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования, печей, а также неосторожность при курении.
Пожар, в котором погиб ребенок, случился 14 января в частном доме в селе Чемодановка. В ходе тушения были обнаружены тела 73-летней женщины и двух ее внуков в возрасте семи и 18 лет. Следственный комитет возбудил уголовное дело.