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Жителя Астраханской области задержали по подозрению в убийстве пенсионера

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В Астраханской области возбуждено уголовное дело в отношении 59-летнего жителя села Оранжереи Икрянинского района, подозреваемого в убийстве 69-летнего знакомого. Об этом сообщает региональное СУ СК России.

Убийство произошло в ночь на 22 января в частном доме по улице Корнеева, где компания из трех мужчин распивала спиртное. Следствие полагает, что между хозяином дома и одним из гостей возник конфликт, в ходе которого домовладелец нанес оппоненту семь ножевых ранений в область груди и живота.

Потерпевший скончался на месте происшествия, пишет «Астрахань-24». В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство», сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

20 января «Известия» со ссылкой на источник сообщали, что на пороге больницы № 33 в Колпино в Санкт-Петербурге нашли тело мужчины с множественными переломами. Тело было направлено в морг для установления причины смерти.

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