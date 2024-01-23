В Пентагоне сообщили о продолжении поддержки Украины европейскими странами

Европейские союзники Украины продолжают ее поддерживать, несмотря на отсутствие у США средств для военной помощи Киеву, заявила 23 января помощник американского министра обороны по вопросам международной безопасности Селеста Уолландер.

«Союзники и партнеры продолжают в стабильном темпе объявлять о поддержке Украины», — передает ее слова «РИА Новости».

Уолландер уточнила, что государства Европы с 1 октября 2023 года передали Украине военное оборудование на общую сумму около $4,6 млрд. При этом США при отсутствии финансирования не могут отправлять киевскому режиму новые поставки, а только исполняют свои обязательства по уже существующим контрактам.

22 января лидер демократического большинства в верхней палате Чак Шумер заявил, что демократы и республиканцы в сенате конгресса США пока не смогли договориться по вопросам выделения помощи Украине и ужесточения контроля на южной американской границе.

Ранее в тот день координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что ближайшие несколько месяцев станут для Украины критически важными, так как значительная часть вооружений истощается, но США верны стратегии поддержания Киева и продолжат ему помогать.

Тогда же глава МИД России Сергей Лавров заявил в ходе выступления в Совете Безопасности ООН, что так называемая формула мира президента Украины Владимира Зеленского и другие подобные инициативы являются путем в никуда. Он добавил, что продолжающаяся поддержка Западом киевского режима является ключевым фактором, препятствующим дипломатическому решению конфликта.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.