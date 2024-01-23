Реклама
Прямой эфир
Общество
Волонтеры в Тюменской области нашли пропавшего 15 лет назад мужчину
Общество
Мишустин упразднил оргкомитет по подготовке РФ к участию в «ЭКСПО-2025» в Осаке
Политика
МИД РФ прокомментировал ситуацию в Красном море
Мир
В Кремле назвали несостоятельными территориальные претензии Украины к России
Политика
В Госдуме оценили поднятый в США вопрос о возвращении Аляски России
Мир
Лавров в Нью-Йорке проводит встречу с главой МИД Швейцарии
Общество
Суд оштрафовал Apple на 800 тыс. рублей за неудаление запрещенного контента
Мир
Пентагон призвал западные страны предоставить Украине больше систем ПВО
Экономика
Финансовый аналитик не исключил продолжения падения курса биткоина
Мир
В Госдуме раскрыли цель вбросов Запада о возможной войне НАТО с Россией
Общество
Путин согласился продлить субсидию на погашение ипотеки для многодетных семей
Авто
Минтранс предложил упорядочить размещение придорожных сервисов
Мир
В Кремле заявили об осознании Европой «прогоревших» на Украине инвестиций
Происшествия
Росгвардейцы обнаружили тайник ВФУ с гранатометами в Запорожской области
Политика
Песков заявил о встрече Путина и Лукашенко до конца текущей недели
Сюжет:

В Пентагоне сообщили о продолжении поддержки Украины европейскими странами

0
Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Philipp Schulze
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Европейские союзники Украины продолжают ее поддерживать, несмотря на отсутствие у США средств для военной помощи Киеву, заявила 23 января помощник американского министра обороны по вопросам международной безопасности Селеста Уолландер.

«Союзники и партнеры продолжают в стабильном темпе объявлять о поддержке Украины», — передает ее слова «РИА Новости».

Уолландер уточнила, что государства Европы с 1 октября 2023 года передали Украине военное оборудование на общую сумму около $4,6 млрд. При этом США при отсутствии финансирования не могут отправлять киевскому режиму новые поставки, а только исполняют свои обязательства по уже существующим контрактам.

Зашли в тупик: в США не могут согласовать дальнейшую помощь Киеву
Республиканцы связали вопрос поддержки Украины с темой противодействия нелегальной миграции в США

22 января лидер демократического большинства в верхней палате Чак Шумер заявил, что демократы и республиканцы в сенате конгресса США пока не смогли договориться по вопросам выделения помощи Украине и ужесточения контроля на южной американской границе.

Ранее в тот день координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что ближайшие несколько месяцев станут для Украины критически важными, так как значительная часть вооружений истощается, но США верны стратегии поддержания Киева и продолжат ему помогать.

Тогда же глава МИД России Сергей Лавров заявил в ходе выступления в Совете Безопасности ООН, что так называемая формула мира президента Украины Владимира Зеленского и другие подобные инициативы являются путем в никуда. Он добавил, что продолжающаяся поддержка Западом киевского режима является ключевым фактором, препятствующим дипломатическому решению конфликта.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024