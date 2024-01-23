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Инвестиции в развитие исторического центра Белгорода превысят 10 млрд рублей

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Фото: ТАСС/Павел Колядин
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Объем инвестиций в комплексное развитие квартала в центре Белгорода, в границах которого находится ряд объектов культурного наследия, составит около 10,4 млрд рублей. Об этом ИА «Абирег» сообщили в Центре содействия строительству Белгородской области.

Проект получил название «Белый квартал». Он предполагает развитие территории, ограниченной Свято-Троицким бульваром, проспектами Славы и Богдана Хмельницкого, улицы 50-летия Белгородской области.

Как уточняет информагентство, это исторический центр города. Там находятся Белгородская крепость, Свято-Троицкий мужской монастырь, воскобойня, баня постройки конца XIX века, пещерка Святителя Иосафа, подземная галерея, гробница епископа Никодима и другие объекты культурного наследия.

Исполнительный директор Центра содействия строительству Светлана Жулина объяснила, что в 2023 году в квартале были проведены археологические раскопки. Археологи создали цифровую карту из трехмерных изображений. В целом за полгода работы они обнаружили несколько тысяч артефактов.

«Свято-Троицкий бульвар сейчас — это территория, куда была перенесена третья Белгородская крепость в 1650 году. История этого места началась с того времени», — отметила Жулина.

Сейчас специалисты занимаются вопросами, связанными с проектированием инженерных сетей. Двухэтажные жилые дома в квартале снесут, поскольку те были признаны аварийными.

В целом реализация проекта рассчитана до конца 2026 года. Предполагается, что «Белый квартал» станет общественно-деловым пространством с 5 тыс. новых рабочих мест. На территории возведут гостиницу, торговые центры, концертный зал, появится деловая зона и ландшафтный арт-объект «Меловая гора», в которую войдут помещения ресторана, лектория, смотровая площадка.

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