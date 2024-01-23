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Волонтеры в Тюменской области нашли пропавшего 15 лет назад мужчину

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Фото: Лиза Алерт
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Волонтеры в Тюменской области нашли пропавшего 15 лет назад Андрея Лобанова. Мужчина потерял память, все эти годы его искала родная сестра, рассказали 23 января в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Как уточнили на странице отряда в соцсети «ВКонтакте», 22 января волонтерам стали поступать сообщения с просьбой помочь установить личность и найти родственников мужчины, который потерял память и находится в областной больнице в Ялуторовске.

Им оказался 53-летний Лобанов. Мужчина попросил помощи у водителя автобуса и сообщил, что ничего не помнит. Его доставили в больницу, а затем поисковики приступили к розыску.

Позднее с волонтерами пообщался арендодатель, в квартире которого ранее проживал Лобанов. Так стали известны его имя и то, что найденный занимался строительством и ремонтами.

Тем временем сотрудникам полиции удалось найти родную сестру мужчины, которая, как выяснилось, уже 15 лет ищет своего брата.

«Женщина была очень удивлена и растеряна. Эта ситуация стала неожиданной для всех. Вскоре семья воссоединится», — заключили в «Лиза Алерт».

Поисковой отряд поблагодарил всех неравнодушных за помощь в распространении информации, за сопереживание.

Ранее, 30 октября прошлого года, «ЛизаАлерт» представил на форуме в Москве браслеты с QR-кодами, которые помогают искать пропавших людей с деменцией. Тестово новинку запустили его в Самарской области. Отмечается, что браслет можно прочитать любым телефоном.

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