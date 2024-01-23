Глава МО Украины Умеров призвал союзников Киева нарастить объемы военной помощи

Союзникам Украины необходимо нарастить долгосрочную военную помощь Киеву, заявил 23 января глава украинского минобороны Рустем Умеров. Его слова приводит МО Украины на своем сайте.

Для Киева среди прочего критически важны объемы техники и боеприпасов, а также запчастей. Кроме того, по словам Умерова, Вооруженные силы (ВС) РФ за последнее время использовали в шесть раз больше артиллерийских снарядов, чем украинская армия.

«Поэтому для Украины очень важны ваша постоянная поддержка и увеличение пакетов военной помощи», — заявил украинский министр в ходе заседания контактной группы по военному содействию Киеву в формате «Рамштайн».

Ранее, 21 января, историк и профессор Энтони Глиз заявил, что «тупиковая ситуация» на фронте привела президента Украины Владимира Зеленского в «недоумение». Профессор уверен, что Киеву не стоит рассчитывать на какую-либо военную поддержку от стран — членов НАТО. Тогда же мэр Киева Виталий Кличко заявил, что политика Зеленского становится всё более авторитарной. Это не похоже на демократию, добавил он.

До этого, 18 января, Зеленский на полях Всемирного экономического форума – 2024 (ВЭФ) в Давосе пожаловался, что в стране есть дефицит беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и снарядов. Он также признал, что в мире нет ресурсов военно-промышленного комплекса (ВПК), достаточных для Украины.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом РФ на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии украинских войск.