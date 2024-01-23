Мишустин упразднил оргкомитет по подготовке РФ к участию в «ЭКСПО-2025» в Осаке
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин упразднил оргкомитет по подготовке России к участию в «ЭКСПО-2025» в японской Осаке. Документ опубликован 23 января на сайте официального опубликования правовых актов.
«Упразднить организационный комитет по подготовке российской экспозиции и обеспечению участия Российской Федерации во Всемирной универсальной выставке «ЭКСПО-2025», — сказано в документе.
Оргкомитет был создан распоряжением от 17 ноября 2021 года.
ЭКСПО — это самая крупная международная выставка, в которой участвуют более 170 стран. Каждые пять лет они демонстрируют свои достижения в области науки, техники, архитектуры и искусства.
Ранее, 16 января, Мишустин дал старт отраслевому марафону на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Он отметил, что в ходе отраслевых и тематических дней, которые будут длиться до конца февраля, появится возможность увидеть результаты работы делового сообщества и государства.
Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября и будет работать до 12 апреля 2024 года. Посетить выставку можно бесплатно. На отдельные мероприятия необходима регистрация. Участие в ней принимают 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, включая министерства и Федеральное агентство по государственным резервам, а также 20 компаний, корпораций и общественных организаций. Всего представлена 131 экспозиция.