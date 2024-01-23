Пробки на столичных дорогах достигли девяти баллов

Пробки на дорогах Москвы оцениваются в девять баллов. Это следует из информации сервиса «Яндекс Пробки» во вторник, 23 января.

Движение транспорта затруднено на вылетных магистралях, в ряде районов — на участках внешней и внутренней стороны МКАД. Затруднения в движении также отмечаются на Садовом кольце и Третьем транспортном кольце (ТТК), передает агентство городских новостей «Москва».

Загруженность дорог в Москве снизится после 21:00 мск.

Ранее в этот день в столичном МЧС предупредили, что снег и местами метель ожидаются в Москве во вторник, сообщает телеканал «360».

В ведомстве уточнили, что на дорогах гололедица и возможны снежные заносы, пишет «Москва 24».