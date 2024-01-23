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Экс-директор ДК в Новозыбково ожидает суда за присвоение средств

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В Брянской области завершено расследование уголовного дела о присвоении директором Дома культуры (ДК) в Новозыбково денежных средств. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По данным ведомства, в 2022–2023 годах кассиры кинотеатра «Октябрь» принимали от посетителей плату за билеты на свои банковские счета, а затем переводили средства на личный счет директора городского Дома культуры.

Следствие полагает, что соответствующее распоряжение им дала непосредственно директор ДК. Таким образом женщина присвоила более 340 тыс. рублей, пишет NASHBRYANSK.RU.

Расследование уголовного дела по ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере» завершено. Материалы переданы в Новозыбковский городской суд.

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