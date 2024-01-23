Президент Путин закрепил статус многодетной семьи в России

Президент России Владимир Путин подписал указ о статусе многодетной семьи. Решение связано с «важностью роли семьи в развитии государства и общества», следует из опубликованного 23 января документа.

С этого дня многодетными бессрочно признаются семьи, в которых воспитывается как минимум трое детей. Меры соцподдержки будут предоставляться таким семьям до достижения старшим ребенком возраста 18 лет — или же 23 лет, если он обучается по очной форме.

Среди предусмотренных для многодетных семей гарантий — государственные пособия и выплаты в связи с рождением и воспитанием детей, поддержка в сфере трудовых отношений и досрочное назначение пенсии по старости матерям.

Кроме того, многодетным родителям помогут получить профессиональное и дополнительное профессиональное образование, а также дадут право бесплатного посещения музеев и выставок.

Правительство РФ разработает образец удостоверения многодетной семьи и обеспечит ведение банка данных таких семей, а региональные власти, в свою очередь, обеспечат реализацию принятых мер поддержки.

При этом регионы вправе расширять категорию многодетной семьи с учетом национальных, культурных и демографических особенностей развития субъектов, а также вводить дополнительные способы поддержки.

Также в этот день Путин на встрече с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов поддержал инициативу создания общероссийского родительского комитета. Глава государства отметил, что самое главное в такой инициативе — ее наполнение. По его словам, это звучит интересно и полезно, так как будет дополнительная связь между школой, федеральными и региональными органами власти, а также родительским сообществом.

Кроме того, во вторник на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ Путин дал старт Году семьи, о котором было объявлено 22 ноября 2023 года. Решение принято с целью популяризации государственной политики в сфере защиты семьи и сохранения семейных ценностей.