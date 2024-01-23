Реклама
Прямой эфир
Мир
В Кремле назвали несостоятельными территориальные претензии Украины к России
Политика
В Госдуме оценили поднятый в США вопрос о возвращении Аляски России
Мир
Лавров в Нью-Йорке проводит встречу с главой МИД Швейцарии
Общество
Суд оштрафовал Apple на 800 тыс. рублей за неудаление запрещенного контента
Мир
Пентагон призвал западные страны предоставить Украине больше систем ПВО
Экономика
Финансовый аналитик не исключил продолжения падения курса биткоина
Мир
В Госдуме раскрыли цель вбросов Запада о возможной войне НАТО с Россией
Общество
Путин согласился продлить субсидию на погашение ипотеки для многодетных семей
Авто
Минтранс предложил упорядочить размещение придорожных сервисов
Мир
В Кремле заявили об осознании Европой «прогоревших» на Украине инвестиций
Происшествия
Росгвардейцы обнаружили тайник ВФУ с гранатометами в Запорожской области
Политика
Песков заявил о встрече Путина и Лукашенко до конца текущей недели
Мир
В Швеции призвали проверять использование Украиной переданного ей оружия
Мир
В Кремле сообщили об отсутствии в планах Путина посетить КНДР до конца марта
Мир
Сунак заявил о действиях Великобритании по недопущению поставок оружия хуситам
Сюжет:

Президент Путин закрепил статус многодетной семьи в России

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин подписал указ о статусе многодетной семьи. Решение связано с «важностью роли семьи в развитии государства и общества», следует из опубликованного 23 января документа.

С этого дня многодетными бессрочно признаются семьи, в которых воспитывается как минимум трое детей. Меры соцподдержки будут предоставляться таким семьям до достижения старшим ребенком возраста 18 лет — или же 23 лет, если он обучается по очной форме.

Среди предусмотренных для многодетных семей гарантий — государственные пособия и выплаты в связи с рождением и воспитанием детей, поддержка в сфере трудовых отношений и досрочное назначение пенсии по старости матерям.

Кроме того, многодетным родителям помогут получить профессиональное и дополнительное профессиональное образование, а также дадут право бесплатного посещения музеев и выставок.

Правительство РФ разработает образец удостоверения многодетной семьи и обеспечит ведение банка данных таких семей, а региональные власти, в свою очередь, обеспечат реализацию принятых мер поддержки.

При этом регионы вправе расширять категорию многодетной семьи с учетом национальных, культурных и демографических особенностей развития субъектов, а также вводить дополнительные способы поддержки.

Код семьи: подписан указ о статусе многодетных
Регионам дали право расширять меры поддержки, но запретили снижать их

Также в этот день Путин на встрече с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов поддержал инициативу создания общероссийского родительского комитета. Глава государства отметил, что самое главное в такой инициативе — ее наполнение. По его словам, это звучит интересно и полезно, так как будет дополнительная связь между школой, федеральными и региональными органами власти, а также родительским сообществом.

Кроме того, во вторник на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ Путин дал старт Году семьи, о котором было объявлено 22 ноября 2023 года. Решение принято с целью популяризации государственной политики в сфере защиты семьи и сохранения семейных ценностей.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024