МИД РФ прокомментировал ситуацию в Красном море

Действия США и Великобритании в Красном море нарушают Устав ООН, они чреваты эскалацией в секторе Газа на весь регион. Об этом 23 января сказано в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

«Действия США и Великобритании представляют собой нарушение ст. 2 Устава ООН, обязывающей членов организации воздерживаться от применения силы против территориальной неприкосновенности любого государства. Эти действия продиктованы узкокорыстными интересами и не могут быть обоснованы ни нормами международного морского права, ни правом на самооборону по ст. 51 Устава ООН», — отметила она.

По ее словам, действия Лондона и Вашингтона чреваты распространением эскалации в Газе на весь регион и нынешнее развитие ситуации в Красном море это наглядно подтверждает.

Кроме того, Захарова указала на то, что манипуляции нормами международного права с целью оправдать произвол давно стали привычными для США и Великобритании.

Хуситы начали наносить удары по судам в Красном море и Аденском заливе с ноября 2023 года в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа. В ночь на 12 января США и Великобритания начали атаку по объектам хуситов. Белый дом заявил, что атака, совершенная в подконтрольных движению районах страны, имела оборонительный характер. Заместитель министра иностранных дел в правительстве группировки «Ансар Аллах» Хусейн аль-Эззи заявил, что США и Великобритания заплатят за нападение.

Россия осудила удары США и Великобритании по Йемену и назвала их нелегитимными. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала данную атаку угрозой миру и безопасности.

Стороны продолжают наносить взаимные удары. 19 января военный представитель движения хуситов «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил о нанесении ракетного удара по американскому судну Chem Ranger в Аденском заливе, центральное командование американских вооруженных сил подтвердило эту информацию.

Позднее телеканал Al Masirah сообщил, что объекты хуситов в городе Ходейда в Йемене вновь подверглись ударам США и Великобритании.

В свою очередь, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что силы США нанесли еще три удара по позициям хуситов в Йемене. Отмечается, что это четвертый раз за последнюю неделю, когда США предпринимают упреждающие действия против ракетных установок хуситов.

В ночь на 20 января центральное командование США сообщило о новом ударе по трем противокорабельным ракетам хуситов в Йемене. Как указали в ведомстве, это сделает международные воды безопасными и надежными для кораблей ВМС США и торговых судов.