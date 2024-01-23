Реклама
Прямой эфир
Мир
В Кремле назвали несостоятельными территориальные претензии Украины к России
Политика
В Госдуме оценили поднятый в США вопрос о возвращении Аляски России
Мир
Лавров в Нью-Йорке проводит встречу с главой МИД Швейцарии
Общество
Суд оштрафовал Apple на 800 тыс. рублей за неудаление запрещенного контента
Мир
Пентагон призвал западные страны предоставить Украине больше систем ПВО
Экономика
Финансовый аналитик не исключил продолжения падения курса биткоина
Мир
В Госдуме раскрыли цель вбросов Запада о возможной войне НАТО с Россией
Общество
Путин согласился продлить субсидию на погашение ипотеки для многодетных семей
Авто
Минтранс предложил упорядочить размещение придорожных сервисов
Мир
В Кремле заявили об осознании Европой «прогоревших» на Украине инвестиций
Происшествия
Росгвардейцы обнаружили тайник ВФУ с гранатометами в Запорожской области
Политика
Песков заявил о встрече Путина и Лукашенко до конца текущей недели
Мир
В Швеции призвали проверять использование Украиной переданного ей оружия
Мир
В Кремле сообщили об отсутствии в планах Путина посетить КНДР до конца марта
Мир
Сунак заявил о действиях Великобритании по недопущению поставок оружия хуситам

МИД РФ прокомментировал ситуацию в Красном море

МИД: действия США и Британии в Красном море нарушают Устав ООН
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Действия США и Великобритании в Красном море нарушают Устав ООН, они чреваты эскалацией в секторе Газа на весь регион. Об этом 23 января сказано в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

«Действия США и Великобритании представляют собой нарушение ст. 2 Устава ООН, обязывающей членов организации воздерживаться от применения силы против территориальной неприкосновенности любого государства. Эти действия продиктованы узкокорыстными интересами и не могут быть обоснованы ни нормами международного морского права, ни правом на самооборону по ст. 51 Устава ООН», — отметила она.

По ее словам, действия Лондона и Вашингтона чреваты распространением эскалации в Газе на весь регион и нынешнее развитие ситуации в Красном море это наглядно подтверждает.

Кроме того, Захарова указала на то, что манипуляции нормами международного права с целью оправдать произвол давно стали привычными для США и Великобритании.

«Безумие и идиотизм США и Великобритании сыграли против них же самих»
Член политбюро «Ансар Аллах» (хуситы) Мухаммад аль-Бухейти — о потерях выступающей против Йемена коалиции и конце блокады Красного моря

Хуситы начали наносить удары по судам в Красном море и Аденском заливе с ноября 2023 года в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа. В ночь на 12 января США и Великобритания начали атаку по объектам хуситов. Белый дом заявил, что атака, совершенная в подконтрольных движению районах страны, имела оборонительный характер. Заместитель министра иностранных дел в правительстве группировки «Ансар Аллах» Хусейн аль-Эззи заявил, что США и Великобритания заплатят за нападение.

Россия осудила удары США и Великобритании по Йемену и назвала их нелегитимными. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала данную атаку угрозой миру и безопасности.

Стороны продолжают наносить взаимные удары. 19 января военный представитель движения хуситов «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил о нанесении ракетного удара по американскому судну Chem Ranger в Аденском заливе, центральное командование американских вооруженных сил подтвердило эту информацию.

Позднее телеканал Al Masirah сообщил, что объекты хуситов в городе Ходейда в Йемене вновь подверглись ударам США и Великобритании.

В свою очередь, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что силы США нанесли еще три удара по позициям хуситов в Йемене. Отмечается, что это четвертый раз за последнюю неделю, когда США предпринимают упреждающие действия против ракетных установок хуситов.

В ночь на 20 января центральное командование США сообщило о новом ударе по трем противокорабельным ракетам хуситов в Йемене. Как указали в ведомстве, это сделает международные воды безопасными и надежными для кораблей ВМС США и торговых судов.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024