Неизвестные отправили главе МИД Венгрии угрозы убийством на украинском языке

Неизвестные лица отправили в адрес главы МИД Венгрии Петера Сийярто сообщение на украинском языке с угрозами убийством в преддверии его визита на Украину. Об этом во вторник, 23 января, сообщил венгерский портал Index.

29 января в городе Ужгороде Закарпатской области запланирована встреча Сийярто с его украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Ожидается, что на ней министры обсудят вопросы отношений двух стран, в том числе проблемы венгерского нацменьшинства на территории Украины.

Однако, по информации портала, по мере приближения встречи в диппредставительства Венгрии на Украине пришло написанное на украинском языке электронное письмо, в котором Сийярто угрожали расправой и «взрывным приемом».

«Вы думаете, что ваш министр просто приедет к нам после нападок на Украину? Мы так не думаем. 29 января их ждет взрывной прием. Бронепоезд вас не спасет. Мы рекомендуем вам сделать заказ в похоронном бюро, чтобы они могли начать изготовление гроба для Сийярто, чтобы он соответствовал его росту», —цитирует Index электронное письмо.

Кроме того, в послании говорилось, что правительство Венгрии продолжает делать всё, чтобы Украина проиграла в конфликте с Россией.

В свою очередь, госсекретарь венгерского МИД Тамаш Менцер заявил, что угроза смерти не удержит Сийярто от представления венгерских интересов. Будапешт продолжает настаивать на немедленном, прекращении огня и начале мирных переговоров, добавил он.

«Мир требует прекращения огня и переговоров. Мы имеем право занять такую ​​позицию. Оказание давления и угроз только делают нас сильнее», — прокомментировал Менцер угрозы в адрес Сийярто на своей странице в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Ранее, 18 января, президент Венгрии Каталин Новак заявил, что международное сообщество сможет добиться урегулирования украинского конфликта лишь при диалоге с Россией. Странам Запада нужно «достичь консенсуса» по этому вопросу между собой и с Украиной, а затем обратиться к России напрямую, через Китай или других посредников, добавил Новак.

16 января Сийярто заявил, что для завершения конфликта на Украине нужно перестать поставлять Киеву оружие. Еще одно важнейшее условие для прекращения противостояния Москвы и Киева — открытые каналы коммуникации, отметил глава венгерского МИДа.