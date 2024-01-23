В Псковской области лесоруба подозревают в случайном убийстве знакомого

Жителя Великолукского района подозревают в случайном убийстве знакомого во время лесозаготовки. Об этом во вторник, 23 января, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Псковской области.

Трагедия произошла 11 января. В правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении трупа 62-летнего мужчины с телесными повреждениями на лесозаготовительной делянке в Великолукском районе.

По версии следователя, к гибели мужчины причастен его 61-летний знакомый, пишет Псковская лента новостей. Оба они выполняли работы по лесозаготовке. Предположительно, подозреваемый спилил дерево, которое упало на потерпевшего. Пострадавший получил травму головы, от который скончался до приезда скорой помощи.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Ведется следствие, направленное на сбор и закрепление доказательной базы. Расследование продолжается, отмечает Псковское агентство информации.