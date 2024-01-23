Более 70 дворов благоустроят в Ульяновской области в 2024 году
В семи муниципалитетах Ульяновской области в 2024 году благоустроят 71 двор и 16 общественных территорий. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Работы пройдут в Ульяновске, Барыше, Инзе, Сенгилее, Силикатном, Димитровграде, Новоульяновске. Проекты, которые будут реализованы, определены местными жителями в ходе всероссийского голосования в 2023 году.
Как уточняет ulpravda.ru, в областном центре планируется благоустроить скверы Языковых, Трех поколений, Менделеева, «Мостовая слобода» и продолжить обновление сквера Антонова на аллее Авиастроителей.
Всего с начала реализации федеральной программы по формированию комфортной городской среды в регионе привели в порядок 667 дворов и 122 общественных пространства.