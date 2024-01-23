Мера с продолжением

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Экономист Илья Федоров — о продлении обязательной продажи валютной выручки экспортерами до конца 2024 года
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Одной из основных интриг для рубля в последние месяцы было продление требований к экспортерам об обязательной продаже валютной выручки. Их ввели 11 октября на полгода, в результате чего рубль укрепился на 10%: курс доллара опустился с психологически важной трехзначной отметки до 90 рублей. Инвесторы и эксперты опасались, что после отмены требований нацвалюта снова начнет ослабевать.

Но 23 января в кабмине развеяли сомнения: в правительстве сообщили, что поддерживают продление мер по обязательной продаже валютной выручки крупнейшими экспортерами до конца года. Правда, стоит оговориться, что ЦБ пока не видит весомых оснований для этой меры. И тем не менее.

Напомним, что накануне введения этих требований среднедневные объемы продажи выручки экспортеров в иностранных денежных единицах были чуть меньше $400 млн в день. В декабре среднедневные продажи составили уже более $700 млн, или почти $15 млрд в месяц.

Кроме того, компании стали отказываться от использования рубля в экспортных расчетах — показатель снизился на 19% от максимальных значений августа.

Действующий вариант правила предполагает продажу 72% валютной выручки (экспортеры обязаны зачислять на российские счета 80% иностранных денег и продавать не менее 90% из них). Продление обязательной продажи, возможно, будет в ином формате. Ранее появлялись сообщения о желании отдельных экспортеров получить льготы по действующему правилу. Каким образом структурируют правило, будет ясно уже скоро.

В любом случае требование властей решает ключевую задачу: снижает волатильность курса и гарантированно сохраняет предложение валюты на приемлемом уровне. Вероятнее всего, конструкция будет выглядеть таким образом, чтобы рубль был вблизи заложенных в бюджет 90 за доллар.

В условиях заморозки части золотовалютных резервов обязательная продажа иностранной выручки становится инструментом квазиинтервенций. Было бы логично со стороны правительства заложить возможность гибкого подхода к изменению параметров правила, снижая и поднимая порог в зависимости от динамики курса, ликвидности валютного рынка, экспортных цен.

Фактически ключевые экспортеры становятся аналогом стабилизационного фонда, который можно использовать для смягчения последствий внешних шоков.

Использование экспортеров в виде источника квазиинтервенций имеет ряд преимуществ. Во-первых, их бизнес, и, следовательно, операции с валютой, меньше подвержены различным ограничениям, так как сохраняется зависимость мировой экономики от деятельности наших энергетических компаний. Во-вторых, происходит децентрализация источников интервенций, поступления денег.

Потребность в иностранных деньгах внутри страны также связана c необходимостью обслуживания внешних обязательств в «токсичных» валютах. С начала 2022 года внешний долг уже сократился на $160 млрд, до $322 млрд.

При этом в полной мере перейти в расчеты на «дружественные» валюты экономике всё еще сложно из-за их недостаточного предложения. По итогам ноября 2023-го профицит торговли в юанях составил всего $3,4 млрд (около 10% экспорта).

Продление обязательной продажи валюты важно по следующим причинам. Во-первых, в этом году Минфин планирует перейти к покупкам иностранных денежных единиц на восстановление ликвидной части ФНБ. По планам правительства покупки валюты будут в размере 521 млрд рублей при стоимости Urals $71,3 за баррель и курсе 90 рублей за доллар.

Во-вторых, стабильность курса позитивно влияет на импортные цены и инфляционные ожидания населения. Последние формируют потребительское поведение, кредитно-сберегательную активность. В итоге на это реагирует денежно-кредитная политика Банка России. Устойчивый курс поможет стабилизации инфляции и постепенному снижению ключевой ставки.

Автор – главный экономист «БКС Мир инвестиций»

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