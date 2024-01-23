На Украине прихожане смогли отбить свой храм у захватчиков из ПЦУ

Верующие Украинской православной церкви (УПЦ) не дали сторонникам раскольнической структуры «Православная церковь Украины» (ПЦУ) захватить храм в городе Камень-Каширский. Об этом 23 января сообщили в Союзе православных журналистов (СПЖ).

«Около 500 верующих УПЦ отстояли от захвата храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы в городе Камень-Каширский Волынской области», — говорится в сообщении.

Как отмечается, о готовящейся акции захвата со стороны ПЦУ прихожане узнали накануне. При этом рейдеров, переодетых в форму военных, привезли к храму утром на автобусах.

По прибытии они стали вести себя агрессивно и требовать от прихожан открыть им ворота, ведущие к церковной территории. Спустя несколько часов противостояния рейдеры ПЦУ покинули место, уехав на автобусах. Сейчас у храма продолжают дежурить прихожане.

Ранее, 14 января, в Хмельницкой области Украины рейдеры из ПЦУ при содействии местных властей произвели захват Свято-Покровского храма канонической УПЦ. Настоятель религиозной общины прихода «обратился в полицию для защиты прав верующих.

10 января уголовное дело возбудили после силового захвата Казанского храма канонической УПЦ в городе Ладыжине Винницкой области Украины после того, как в помещение храма вошли 40 неизвестных в камуфляжной форме и в агрессивной форме начали выражать недовольство проведением богослужений верующими УПЦ.

До этого, 2 января, сообщалось, что в Черновицкой области на западе Украины сгорел дом настоятеля Вознесенского Банченского монастыря, митрополита канонической УПЦ Лонгина (в миру — Михаил Жар). Митрополит успел покинуть здание до распространения огня. До этого, в мае, Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила митрополита Лонгина в разжигании межрелигиозной розни. В сентябре дело направили в суд. В начале ноября силовики пришли с обыском в Банченский монастырь.

В 2022 году власти Украины активизировали действия, направленные против УПЦ. Они проводили обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе в Киево-Печерской лавре, с целью найти след «антиукраинской деятельности». Так, в декабре того же года Служба безопасности Украины завела 50 уголовных дел в отношении священников УПЦ.