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Зоолог дал советы на случай встречи с волком в лесу

Зоолог Кречмар: при встрече с волком в лесу нельзя пытаться убежать от него
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Фото: Global Look Press/imageBROKER.com/P. Frischknecht
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В случае нападения волка самое главное — не допустить его укуса. Необходимо постараться отпугнуть животное и, по возможности, двигаться в ближе к людному месту. Об этом «Известиям» 23 января сообщил охотовед, зоолог Михаил Кречмар.

Он отметил, что волки, как и другие животные, боятся людей. Они стараются держаться от них подальше. А если и нападают, то в качестве жертвы выбирают небольших и слабых людей. Из-за этого, по его словам, жертвами волков нередко становятся женщины и дети.

Если же человек заметил неподалеку волка, то пытаться его напугать криком или убегать не стоит: это лишь привлечет его внимание. Важно вести себя уверенно.

«Здоровый, крупный уверенный в себе человек может отбиться от волка с помощью каких-то вспомогательных средств — большого длинного крепкого сука, ремня с пряжкой. Одним из способов отпугнуть волка является сильный фонарик мощностью больше 1000 люмен, который может быть направлен прямо ему в глаза. Ослепший зверь чувствует себя очень неуверенно. Главная задача — не допустить его к телу и двигаться к людям», — рассказал Кречмар.

Комментируя происшествий в Курганской области, где волк напал на людей прямо в одном из поселков и загрыз женщину, эксперт отметил, что, вероятнее всего, животное было заражено бешенством. По его словам, обычно волки стараются держаться подальше от людных мест.

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О нападении волка на жителей поселка Курорт «Озеро Медвежье» сообщалось ранее в этот день. В результате этого один человек погиб и еще трое пострадали. Более подробно об инциденте читайте в материале «Известий».

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