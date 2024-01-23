Лавров заявил о незаинтересованности Вашингтона в диалоге по урегулированию на Украине

Россия не вела обсуждений по урегулированию ситуации на Украине ни с экс-президентом США Дональдом Трампом, ни с представителями Белого дома, Вашингтон не заинтересован в диалоге на данную тему. Об этом 23 января заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу CBS, текст которого опубликован на сайте министерства.

«Мы не обсуждали ничего подобного ни с Трампом, ни с кем-либо в США. У нас не было возможности вообще что-либо обсуждать с американцами, так как текущая администрация не заинтересована в диалоге», — сказал Лавров.

По его словам, власти США периодически выражают готовность к переговорам про задержанных в РФ американских граждан и функционирование дипломатических учреждений, но не на политические темы.

При этом в России готовы выслушать любого, кто искренне заинтересован в справедливости в российско-украинских отношениях, подчеркнул глава МИДа. Данный подход подразумевает прекращение политики США по использованию Киева как инструмента войны против Москвы, пояснил он.

Кроме того, в случае переизбрания Трампа на предстоящих президентских выборах ситуация вокруг Украины едва ли будет иной, отметил Лавров.

О намерении неким образом добиться мирного урегулирования ситуации на Украине Трамп в очередной раз заявил 20 января на митинге своих сторонников в штате Нью-Гэмпшир. При этом он не указал, сколько для этого потребуется времени и что именно он планирует сделать.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил на это, что у России пока что нет представления, каким образом бывший американский президент намерен добиться реализации своего предложения.

Ранее, 19 января, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его пугают слова Трампа про урегулирование украинского конфликта всего за 24 часа. До этого Зеленский также выразил мнение, что план бывшего американского президента приведет к потере Киевом своих территорий.

6 октября Трамп заявил, что для Украины было бы правильным поступком передать России те области республики, где местное население разговаривает на русском языке. По его словам, ему удалось бы договориться с Киевом о подобной сделке, которая, согласно его мнению, дала бы украинской стороне возможность сохранить государство.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.