Ремонт профилактического отделения завершился в поликлинике №2 в Орле
В Орле завершился ремонт отделения медицинской профилактики в поликлинике №2. Об этом сообщает региональное правительство.
Подрядчик отремонтировал в здании потолки, крышу, полы и лестницу, а также обновил два пассажирских лифта. Общая стоимость работ составила 39 млн рублей.
Как уточняет InfoOrel.ru, в отделении будет предоставляться полный комплекс услуг для прохождения диспансеризации. Таким образом, пациенты смогут пройти всех врачей в одном здании.
Отделение отремонтировали в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Открытие запланировано на февраль.