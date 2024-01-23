Эксперты назвали позитивным для рубля возможное продление продажи валютной выручки

Продление обязательной продажи валютной выручки отдельными крупнейшими экспортерами в РФ позитивно скажется на курсе рубля, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

«Данная новость позитивна для устойчивости курса рубля и снижает вероятность форс-мажора на валютном рынке, когда несколько крупных участников получают контроль над курсом. Вместе с тем Минфин также получит рычаги управления курсом посредством установления процента выручки, который экспортеры обязаны будут продавать на открытом рынке. Поэтому ситуация с дальнейшей динамикой рубля во многом будет продолжать зависеть от цены на российские сорта нефти», — сказал аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко.

В свою очередь, ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова предположила, что вероятность продления такой меры очень высокая. Она привела прогноз, согласно которому если решение будет принято уже до конца января, то в феврале доллар может торговаться в районе 83–85 рублей, евро — 93–94 рублей. По ее мнению, снижение российской нацвалюты будет возможно не более чем до 93 рублей за доллар и 103 рублей за евро.

«В долгосрочной перспективе, до конца 2024 года, возможно, что правительство путем сохранения таких ограничений для экспортеров будет выводить обменный курс на уровень в 80 рублей за доллар и 90 рублей за евро. Рубль также будут поддерживать высокие цены на нефть и сохранение жесткой монетарной политики Банка России как минимум до IV квартала текущего года», — отметила эксперт.

По словам аналитика, положительные стороны продления ограничения для экспортеров связаны с тем, что при крепком рубле у россиян могут немного вырасти доходы в долларовом эквиваленте, и они не будут сильно обесцениваться из-за инфляции. Но отрицательные стороны связаны с тем, что длительное сохранение ограничений по валютной выручке может быть невыгодным для экспортеров и негативно повлиять на финансовую отчетность многих из них, особенно тех, кто держит в банках и на счетах валюту, добавила Мильчакова.

Ранее в этот день вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что правительство России предложит продлить обязательную продажу валютной выручки отдельными крупнейшими экспортерами до конца 2024 года. Мера действует с 11 октября 2023 года.

Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков назвал эту меру эффективной.