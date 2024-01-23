В случае поражение Вооруженных сил Украины (ВСУ) столицу страны из Киева перенесут во Львов. Об этом 23 января написало издание Asia Times.

Так, в публикации говорится, что проблемы с оказанием военной помощи Украине заставляют США разрабатывать новую стратегию в отношении Киева.

«Стратегия разработана для того, чтобы иметь дело с новой реальностью, согласно которой Украина проиграет в [военном конфликте], и украинскому правительству, возможно, потребуется эвакуироваться из Киева. <...> в том числе для переноса столицы, вероятно, во Львов», — уточняет издание.

При этом на пост главы государства может быть назначен нынешний начальник главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов.

Ранее, 17 января, президент Польши Анджей Дуда заявил, что существующая на Западе усталость от украинского конфликта стала чрезвычайно опасным явлением, с которым необходимо бороться. Он призвал продолжать оказывать поддержку Украине. При этом Дуда подчеркнул, что Варшава передала Киеву «огромное количество военной техники и была одним из организаторов танковой коалиции».

До этого, 10 января, газета The New York Times сообщила, что по мере того, как поддержка Украины со стороны США ослабевает, растет разобщенность между европейскими странами в попытках ее восполнить. Издание заметило, что в государствах решимость оказать военную помощь Киеву ослабевает, демонстрируются растущие усталость и финансовые трудности.

26 декабря научный руководитель Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов также отметил, что усталость в отношении конфликта на Украине на Западе становится всё более явной. По его словам, это видно по комментариям в западных СМИ и отдельным заявлениям политиков.

В тот день телеканал CNBC​​​​​ сообщил, что, если западные страны перестанут поддерживать Украину, начало переговоров с Россией будет неизбежно. Отмечалось, что очередной год конфликта истощил военные ресурсы западных стран, что привело к уменьшению политических аппетитов к поставке оружия Киеву.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.