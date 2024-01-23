Уволенный за пьянство житель Липецка забрал «зарплату» стройматериалами

Житель Липецка в качестве мести похитил 10 коробок химических анкеров со строительной площадки в районе Опытной станции. Ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба регионального управления МВД во вторник, 23 января.

Инцидент произошел в ночь на 11 января. Мужчина отломил проушину замка деревянной двери вагончика и вынес 120 тюбиков спецсредства стоимостью в 200 тыс. рублей, пишет LipetskMedia.

По подозрению в краже задержали бывшего рабочего строительной организации. Выяснилось, что в роковой день 37-летний липчанин поссорился с женой по телефону и решил выпить. Его тут же уволили за распитие алкоголя на рабочем месте. Мужчина не пошел домой и продолжил выпивать.

Ночью злоумышленник решил отомстить работодателю и взломал склад. Коробки с анкерами он перебросил через забор стройплощадки, позвонил знакомому и попросил его забрать с работы с вещами. Приехавшему товарищу фигурант заявил, что ему отдали зарплату стройматериалами. По просьбе мужчины водитель авто разгрузил коробки у себя в подвале.

Две коробки подозреваемый продал за 6 тыс. рублей случайному покупателю, а оставшиеся восемь изъяли полицейские. Возбуждено уголовное дело о краже. На время следствия для мужчины избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении, отмечает GOROD48.