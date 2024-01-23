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Лихачев отметил масштаб значимости строительства АЭС «Эль-Дабаа» в Египте

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Торжественная церемония, посвященная заливке первого бетона в фундаментную плиту энергоблока №4, 23 января состоялась на площадке АЭС «Эль-Дабаа» в Египте. На мероприятии выступил генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

Заливка бетона ознаменовала начало основного этапа строительства энергоблока — крупнейшей атомной стройки на Африканском континенте. В формате видеоконференции в церемонии приняли участие президент РФ Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

По словам Лихачева, событие разворачивается на глобальном уровне.

«Я ни в коем случае не преувеличиваю, говоря, что за этим событием стоит вся планета. Вообще, рождение любого нефтяного блока — событие планетарного масштаба, но здесь, может быть, еще более важное событие произошло. Теперь на планете две крупнейшие стройки, где одновременно сооружается четыре энергоблока — это турецкая стройка (проект «Аккую») и египетская (проект «Эль-Дабаа»)», — отметил Лихачев.

При этом, с точки зрения территории, в Египте гораздо более обширный проект — более 57 кв. км, добавил он.

Глава «Росатома» добавил, что строительство АЭС — знаковое событие для мировой ядерной семьи.

«Мы друг друга поддерживаем, друг другу помогаем. Здесь представлены не только российские и египетские специалисты. Здесь работают белорусы, корейские специалисты, ряд европейских стран планирует осуществить свою поставку. Это международный проект в самом широком смысле этого слова», — подчеркнул он.

Лихачев также указал, что трудно переоценить значение этого дня для российско-египетских отношений.

«Вообще, это огромный вдохновляющий проект, позволяющий вовлечь десятки тысяч людей — на стройке уже 18 тыс., большинство египтяне», — сказал он, добавив, что почти 100 компаний заключили контракты и взаимодействуют с «Росатомом», подключились российские университеты, предприятия машиностроительного комплекса.

«До 2035 года нам нужно построить 17 блоков АЭС»
Глава «Росатома» Алексей Лихачев — о ликвидации полигона «Красный Бор», новых объектах и контрактах за рубежом

Ранее в этот день Путин вместе с египетским коллегой ас-Сиси дал старт процедуре заливки бетона в основание четвертого энергоблока египетской АЭС «Эль-Дабаа». Трансляцию торжественной церемонии во вторник, 23 января, вели «Известия».

Россия и Египет подписали межправительственное соглашение о возведении атомной станции «Эль-Дабаа» в ноябре 2015 года. Работы на первом энергоблоке АЭС начались в июле 2022 года, а на втором — в ноябре.

Позже, 31 августа 2023-го, «Росатом» получил лицензию на строительство четвертого энергоблока. 19 ноября на стройплощадке второго энергоблока начался монтаж устройства локализации расплава («ловушки расплава») — одного из главных элементов пассивных систем безопасности.

На АЭС будут расположены четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200. Общая мощность станции составит почти 4,8 ГВт. Строительство всех четырех блоков планируется завершить к 2028–2029 годам.

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