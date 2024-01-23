Новую поликлинику откроют в микрорайоне «Новая жизнь» в Ульяновске
В Ульяновске намерены открыть новую поликлинику в микрорайоне «Новая жизнь». Средства на эти цели выделены из регионального бюджета, сообщает министерство здравоохранения области.
«В настоящее время рассматривается вариант размещения поликлиники для детского и взрослого населения в ЖК «Новая жизнь» на первых двух этажах многоэтажного дома. После открытия новой поликлиники жители микрорайона смогут получать медицинскую помощь в шаговой доступности», — рассказала глава минздрава Олеся Колотик-Каменева.
О решении выделить средства на эти цели губернатор Алексей Русских сообщил 23 января в ходе заседания штаба по комплексному развитию региона, уточняет ulpravda.ru. По его словам, поликлиника должна заработать до конца 2024 года.
На заседании штаба также стало известно о начале подготовки проектно-сметной документации на строительство второго корпуса поликлиники № 4 на улице Шигаева. Начать возведение объекта планируется в начале 2025 года.