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Тела погибших при крушении самолета в Афганистане доставят до конечного пункта

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Фото: Commons.wikimedia.org/CambridgeBayWeather
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Тела супругов Анатолия и Анны Евсюковых, погибших при крушении самолета Falcon 10 в Афганистане, должны доставить до конечного пункта, сообщил 23 января источник «Известий».

По данным собеседника издания, семья Евсюковых была застрахована в «Сбербанк страховании». Данная компания привлекла ООО «Мобильная медицина», а те, в свою очередь, ООО «Атлетик групп».

Евсюковы заключили соглашение с ООО «Мобильная медицина». В договоре отсутствует пункт «при смерти страхователя», однако есть «форс-мажор», согласно которому, если форс-мажор исчерпывается, то договор возвращается в силу. Таким образом, ООО «Мобильная медицина» обязаны довезти тела до конечного пункта согласно договору.

Крушение самолета с россиянами на борту в Афганистане. Главное

Самолет Falcon 10 перестал выходить на связь 20 января. На следующий день стало известно о его крушении в горах афганской провинции Бадахшан. В министерстве транспорта Афганистана позже отметили, что самолет вовсе не должен был пролетать над территорией страны, но по неизвестной причине отклонился от курса, изменив маршрут.

Среди находившихся на борту Falcon 10 были два пилота, два врача, а также супруги Евсюковы. Перелет был организован в связи с заболеванием женщины. Сын Евсюковой рассказал, что экипаж перевозил ее из клиники Таиланда в Россию. Позднее, 22 января, МИД России подтвердил гибель супругов.

Также 21 января в Росавиации сообщили, что четыре человека из шести находившихся на борту самолета выжили. Самолет нашла местная наземная поисково-спасательная служба. В министерстве транспорта и авиации Афганистана отметили, что среди выживших оказался пилот. Мать медбрата Игоря Сывороткина сообщила, что он тоже выжил.

Как выяснили «Известия» из реестра на сайте Росавиации, у ООО «Атлетик Групп», по предварительной информации, не было сертификата на выполнение ни коммерческих воздушных авиаперевозок, ни авиационных работ или свидетельства эксплуатанта авиации общего назначения. Летчики со свидетельствами частных пилотов также не могли управлять самолетом, выполняющим коммерческий рейс.

Позже в пресс-службе СК РФ заявили, что было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек»). Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования авиакатастрофы в Афганистане.

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