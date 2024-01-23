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На очистку автотрасс от снега в Поволжье вывели 9,5 тыс. спецмашин

Минтранс РФ: на очистку автотрасс от снега в Поволжье вывели 9,5 тыс. спецмашин
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Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
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Почти 9,5 тыс. единиц спецтехники занимаются ликвидацией мощного снегопада на дорогах Приволжского федерального округа. Об этом Минтранс России сообщил 23 января в своем Telegram-канале.

Для борьбы с последствиями непогоды на трассах, подведомственных госкомпании «Автодор» (М-4, М-11 и М-12), были направлены 1489 единиц дорожной техники. Погодные условия на территории округа постепенно улучшаются, что позволяет возобновлять движение транспорта на закрытых ранее участках федеральных автодорог, рассказали в Минтрансе.

При этом ограничения движения сохраняются в Самарской области (между 93-м и 132-м км трассы М-5 «Урал») и Республике Татарстан (между 684-м и 736-м км трассы М-12 «Восток»).

«Просим автомобилистов с пониманием относиться к работе дорожников, не препятствовать проходу колонн снегоуборочной техники», — призвали в министерстве.

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Вечером 22 января стало известно, что в Татарстане возобновили движение в обе стороны по трассе М-12 «Восток» на участке с 766-го по 836-й км (от пересечения с Р-241 до Шали). В пресс-службе «Автодора» объяснили, что из-за холмистой местности снег на дорогу метет с полей, засыпая ее в считаные минуты. По словам главы госкомпании Вячеслава Петушенко, на трассе планируется установить специальные снегозащитные ограждения.

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