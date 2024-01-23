Новый мост через Черную речку в Петербурге откроют в 2024 году
В Санкт-Петербурге в 2024 году планируют завершить строительство нового моста через Черную речку. Об этом сообщает пресс-центр городской администрации.
Строительство ведется в створе Сердобольской улицы. Подрядчик, которым выступает АО «ПО «Возрождение», приступил к монтажу пролетного строения.
Как уточняет телеканал «78», протяженность переправы составит 39,2 м. Она обеспечит транспортную доступность квартала на Ушаковской набережной.
В дальнейшем на объекте смонтируют систему освещения и трехметровые экраны, который защитят от шума детские площадки на территории ЖК. После этого рабочие восстановят нарушенное благоустройство. Полностью завершить все работы планируется в 2024 году.