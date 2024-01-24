Большинство опрошенных россиян высоко оценили качество автомобилей из Китая

Большинство опрошенных россиян достаточно высоко оценили качество автомобилей из КНР и уверены, что китайский автопром переориентировался на Россию в последние два года. Об этом говорится в исследовании «Открытие Авто» и ВТБ, с которым ознакомились «Известия» 24 января. При этом около 40% респондентов заявили, что хотели бы более разнообразного выбора таких машин.

Как отметили эксперты, 68% респондентов в целом считают китайские автомобили, продающиеся в России, качественными. Почти четверть респондентов (24%) отмечают, что китайским машинам еще далеко до западных, японских и корейских брендов.

Среди опрошенных российских автолюбителей большинство в целом удовлетворены выбором китайских автомобилей. Так, 38% отметили, что выбор авто есть, но хотелось бы расширить. Еще 35% считают, что выбор большой, ведь в РФ привозят много разных моделей сразу после премьеры. Только по мнению 27% выбор машин мог бы быть в разы богаче — они считают, что в Россию привозят не всё.

«Сегодня россияне действительно всё чаще воспринимают китайские автомобили как достойный вариант для покупки, а две трети россиян считают китайские марки хорошей заменой ушедших брендов. Эту тенденцию мы видим как по общему росту продаж китайских марок на российском авторынке, так и по росту их доли в кредитных выдачах банков», — сказала руководитель «Открытие Авто» Марина Дембицкая.

По ее словам, по итогам 2023 года более половины выдач в денежном эквиваленте пришлось на китайские автомобили. Чаще всего россияне брали в кредит новые автомобили из КНР марок Haval, Сhery, Geely, Changan и Jetour.

«За прошедший год спрос россиян на автомобили из КНР увеличился в разы. По итогам 2023 года на китайские бренды ВТБ выдавал уже почти 6 из 10 кредитов на новые машины. Драйвером роста выступило не только фактически отсутствие альтернативного предложения на первичном рынке, но и органический рост интереса к таким машинам. Проще говоря, российские автолюбители стали лучше относиться к авто из Китая. Немаловажный фактор при выборе транспорта из КНР — развитые дилерские сети и доступные запасные части», — добавил вице-президент ВТБ, начальник управления партнерских продаж авто Владимир Высоцкий.

Накануне сообщалось, что в декабре 2023 года траты россиян на покупку новых автомобилей составили 384,7 млрд рублей. Как отмечается в исследовании «Открытие авто» и аналитического агентства «Автостат», это рекордная сумма за всю историю наблюдений. Траты россиян на новые машины в декабре оказались на 17% больше, чем в ноябре. Финансовая емкость авторынка РФ по итогам прошлого года составила 3,13 трлн рублей.