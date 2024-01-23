В Кремле сообщили об отсутствии в планах Путина посетить КНДР до конца марта
Президент России Владимир Путин не планирует посещать КНДР до конца марта этого года, сообщил журналистам 23 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Нет, такого в планах нет», — прокомментировал Песков возможность посещения Путиным Северной Кореи до конца марта.
Среди прочего, отвечая на вопрос «Известий», официальный представитель Кремля сообщил, что президент России и его белорусский коллега Александр Лукашенко проведут встречу до конца этой недели.
Ранее, 16 января, Путин провел встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и его коллегой из КНДР Цой Сон Хи. По словам Пескова, главы внешнеполитических ведомств проинформировали президента о договоренностях, которых удалось достичь.
Тогда же Лавров в ходе переговоров с Цой Сон Хи отметил, что Россия признательна КНДР за поддержку в контексте спецоперации на Украине. Также он подчеркнул, что Москва и Пхеньян продолжают тесное взаимодействие на площадке ООН.
С 12 по 17 сентября в России с официальным визитом находился глава КНДР Ким Чен Ын. 13 сентября он встретился с президентом России на космодроме Восточный в Амурской области. Во время переговоров лидеры обсудили развитие двусторонних отношений. Встреча с участием делегаций двух стран продлилась больше часа, лидеры стран продолжили беседу тет-а-тет.