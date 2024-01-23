МЧС России сообщило о погибшем при обстреле Донецка сапере
МЧС России 23 января сообщило о смерти сапера специализированного спасательного центра Никиты Данилова при обстреле боевиками Куйбышевского района Донецка. Глава ведомства Александр Куренков выразил соболезнования родным и близким погибшего.
«Гибель нашего сотрудника — невосполнимая утрата для ведомства и семьи. Погибший выполнял задачи в самых сложных и опасных условиях. Благородная миссия по разминированию освобожденных территорий, к сожалению, обернулась трагедией. Память о нашем бойце навечно останется в сердцах коллег», — приводятся слова Куренкова в Telegram-канале МЧС.
Отмечается, что на счету 24-летнего Данилова сотни уничтоженных взрывоопасных предметов. Молодой человек неоднократно рисковал жизнью ради обеспечения безопасности мирных граждан Донецкой Народной Республики.
Ранее, 21 января, мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по рынку в городе погибли 18 человек. Еще 13 человек получили ранения.
ВСУ обстреляли территорию рынка с большим скоплением людей в Кировском районе Донецка ранее в этот день. На кадрах, которые опубликовали «Известия», видно, что тела погибших мирных жителей лежат на земле неподалеку от торговых павильонов. По словам главы региона Дениса Пушилина, рынок подвергся атаке в выходной день — воскресенье, — когда там наиболее многолюдно.
Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.
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