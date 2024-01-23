В Госдуме раскрыли цель вбросов Запада о возможной войне НАТО с Россией

Информационные вбросы о возможном столкновении России и НАТО преследуют цель заставить истеблишмент Европейского союза (ЕС) направить средства на поддержку Украины. Об этом во вторник, 23 января, в разговоре с «Известиями» заявил вице-спикер Госдумы РФ Александр Бабаков.

«Западные СМИ в лице британского The Daily Mail вбросили в международное информационное поле очередную демонизирующую Россию страшилку: на этот раз это «сценарий нападения России на Европу». При этом источником «слива» этого сценария является ярый русофоб и лоббист американского ВПК, бывший командующий силами США в Европе Бен Ходжес», — заявил Бабаков.

Он подчеркнул, что такие информационные вбросы о планах нападения России на страны Запада в последнее время участились. Так, на прошлой неделе глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр призвал страны альянса быть готовыми к полномасштабной войне с РФ в ближайшие 20 лет. До этого, в начале января, немецкая газета Bild также писала о возможном сценарии, при котором Россия может напасть на восточный фланг НАТО в 2025 году.

«Причины появления таких информационных страшилок очевидны: американский Госдеп и лоббисты военно-промышленного комплекса США пытаются всеми силами убедить европейское общество в том, что Россия представляет угрозу для всего «демократического мира». После чего напуганные граждане ЕС должны в едином порыве надавить на европейский истеблишмент с требованием вытащить средства из экономики Евросоюза и направить их на военную помощь Украине», — объяснил вице-спикера Госдумы.

По его мнению, на данный момент здравый смысл граждан ЕС и европолитиков преобладает над информационными страшилками, потому что европейцы больше не хотят тратить деньги из своего кармана на военную помощь Киеву в пользу Вашингтона.

«То чем занимаются сейчас западные СМИ, не является чем-то новым, это банальное повторение антисоветской пропаганды времен холодной войны. Сегодня история повторяется — сегодняшней администрации США, которая дерганет за ниточки европейских и американских СМИ, нужна именно такая атмосфера дезинформации и паники в Европе», — добавил Бабаков.

В связи с этим он посоветовал европейским гражданам быть бдительными, внимательно проверять информацию в СМИ и ориентироваться только на официальные выступления президента России Владимира Путина и информацию от МИД РФ.

Ранее, 18 января, главнокомандующий объединенными силами альянса в Европе Кристофер Каволи сообщил, что НАТО проведет крупнейшие за последние десятилетия учения Steadfast Defender 2024, что соответствует реализации оборонных планов альянса. Тогда же агентство DPA сообщило, что на учениях будут отрабатываться приведение в боевую готовность и развертывание национальных и многонациональных сухопутных сил. Сценарием учений станет нападение России на территорию союзников. Председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что гражданское население должно подготовиться к полномасштабной войне с Россией в ближайшие 20 лет.

До этого, 19 декабря, Путин заявил, что Россия не собирается воевать с Европой, ей не нужны страны НАТО. Он отметил, что США пугают Европу Россией только для того, чтобы европейские страны платили деньги в альянс. Соединенные Штаты «специально втащили нас и Европу в конфликт», а сейчас перекладывают на страны Евросоюза бремя финансовых платежей, добавил Путин.

17 декабря Путин назвал полной чушью мнение, что РФ может напасть на НАТО. Заявление американского лидера Джо Байдена об этом он назвал фигурой речи. По словам Путина, вся организация Североатлантического альянса является задним двором США.

Заявление об уверенности атаки России на страны НАТО после победы в спецоперации Байден сделал 6 декабря во время специального обращения, в котором он призывал конгресс выделить дополнительную помощь Киеву.