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В Швеции призвали проверять использование Украиной переданного ей оружия

В парламенте Швеции призвали проверять использование переданного Украине оружия
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Фото: REUTERS
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Депутат парламента Швеции Бьерн Седер заявил о необходимости организовать проверки использования оружия, переданного Украине. Он призвал в своем обращении к министру иностранных дел королевства Тобиасу Бильстрему выстроить систему постэкспортного контроля.

Парламентарий напомнил, что Соединенные Штаты проверяют оружие и технику, которые они поставляют на Украину.

«Были проверены серийный номер, техническое состояние и правильные условия безопасного хранения. Министерство обороны Украины объявило, что совместные проверки конечного использования оружия, предоставленного партнерами, будут продолжены», — цитирует Lenta.Ru текст парламентского запроса 23 января.

Седер подчеркнул, что Стокгольм с февраля 2022 года предоставляет Киеву обширную военную помощь. По словам депутата, в пакеты этой помощи входило «всё»: от бронебойных снарядов до артиллерийской системы Archer. Кроме того, Седер обратил внимание на то, что ранее Швеция проводила подобные проверки, например, когда передавала военную технику странам Прибалтики.

В связи с этим Седер обратился к Бильстему с вопросом о планах ввести подобные проверки для Украины.

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22 октября советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин заявил, что расследование показало, что западное вооружение после передаче Украине перепродавалось, передает RT.

По его словам, на продажу выставлялось неиспользованное оружие, запечатанное в заводскую упаковку, от ракет до стрелкового вооружения. По утверждению Гагина, некоторые образцы в итоге могли оказаться на Ближнем Востоке.

5 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что имеются данные, что часть иностранного вооружения, поставляемого Западом Украине, расползается по Ближневосточному региону, а также попадает на черный рынок, сообщает телеканал «Звезда».

В том же месяце Госбюро расследований (ГБР) Украины сообщило о задержании группы лиц, которая, переодевшись в форму Вооруженных сил Украины (ВСУ), под видом действовавших украинских военных продавала оружие и наркотики. Участников группировки, передвигавшихся на двух автомобилях с опознавательными знаками ВСУ, остановили на границе с Днепропетровской областью.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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