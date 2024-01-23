Умер основатель группы Boney M. и автор хита Rasputin Франк Фариан

Немецкий музыкант, композитор, создатель группы Boney M. Франц Ройтер, известный на весь мир как Франк Фариан, умер в возрасте 82 лет. Об этом 23 января сообщил немецкий телеканал NTV.

По данным канала, музыкант скончался в своем доме в Майами. Причина смерти Фариана не приводится.

Композитор получил известность в 1964 году, когда участники его первой группы Frankie Farian und die Schatten выступили на международном рок-фестивале в Гамбурге. Фариан является автором таких хитов Boney M., как Rasputin и Daddy Cool.

Музыкант также основал ряд других успешных поп-проектов, в числе которых Milli Vanilli, Eruption, Far Corporation, Precious Wilson и La Bouche. Время от времени Фариана признавали самым успешным немецким продюсером на международном уровне. Несмотря на холод со стороны музыкальных критиков, записи под его авторством были проданы тиражом более 800 млн.