Мужчина пострадал при столкновении легковушек в Коми

В Усть-Куломском районе Коми в результате столкновения легковых автомобилей пострадал человек. Об этом ИА «Комиинформ» сообщили в УГИБДД МВД по республике.

Авария произошла 22 января на 35-м км трассы Усть-Кулом – Усть-Нем – Мыелдино. 48-летний водитель ВАЗ-2114 не выдержал боковой интервал и столкнулся со встречным Renault Duster.

В результате ДТП 39-летний водитель иномарки получил сотрясение мозга, но госпитализирован он не был. В УГИБДД отмечают, что от более тяжких последствий аварии мужчину спас ремень безопасности.

В тот же день легковой автомобиль столкнулся с грузовиком в Ставропольском крае. Один человек получил смертельные травмы.