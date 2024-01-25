26 января — Международный день таможенника: история и традиции праздника

Каждый год 26 января в России и других странах отмечают день таможенника — профессиональный праздник всех, кто следит за безопасным перемещением через государственную границу людей, грузов и товаров. В 2024 году он выпадает на пятницу. «Известия» рассказывают об истории и традициях этого торжества.

Международный день таможенника в 2024 году — история

В 1947 году несколько стран создали Группу изучения Европейского таможенного союза. Она исследовала принципы оценки товаров, пересекающих границы, и разрабатывала способы стандартизации таможенных процедур. Полученные данные легли в основу Совета таможенного союза (СТС), который был основан в 1952 году. Год спустя, 26 января, в Брюсселе состоялась первая сессия этой организации. На мероприятии присутствовали представители 17 государств.

Через 30 лет, в 1983 году, дата первого собрания СТС была объявлена праздником — Международным днем таможенника. Эта инициатива была тепло встречена профессиональным сообществом, и торжество быстро заняло свое место в календарях.

В 1994 году Совет таможенного сотрудничества получил другое название — Всемирная таможенная организация (ВТамО). В настоящее время в нее входят 185 государств. Вместе они контролируют до 98% мировой торговли.

На сегодняшний день организация занимается разработкой международных конвенций и инструментов в сфере классификации и оценки товаров, правил их перевозки через границу и установки таможенных сборов, обеспечения безопасности поставок и других вопросов. Она также борется с контрабандой, коррупцией и другими таможенными правонарушениями.

Россия присоединилась к ВТамО в 1992 году в качестве правопреемницы Советского Союза, который вступил в организацию годом раньше.

Международный день таможенника в 2024 году — традиции

В каждой стране Международный день таможенника отмечают по-своему. Таможенные службы нередко проводят в этот день совещания, обсуждая проделанную за год работу. Для студентов профильных вузов и колледжей организуют лекции, семинары, встречи с профессионалами, во время которых опытные таможенники рассказывают о нюансах работы на границе. С официальными поздравлениями выступают высокопоставленные лица, особенно отличившимся сотрудникам присуждают различные награды.

Международный день таможенника в 2024 году — как поздравить

Так как в 2024 году Международный день таможенника приходится на пятницу, большинство виновников торжества проведет его на своем посту. Однако грядущие выходные дают возможность как следует встретить праздник.

Универсальный вариант — ужин в домашней обстановке или любимом ресторане. Вкусная еда и приятная атмосфера помогут расслабиться после трудового дня. Кроме того, это отличный повод провести время с семьей или встретиться с друзьями. К нестареющей праздничной классике можно отнести поход в театр, музей или кино. Тем, кто не любит сидеть на месте, подойдут прогулка по городу, катание на коньках или квест.

Хорошими подарками для таможенника станут компактный термос, спортивный инвентарь, автомобильные аксессуары, теплые перчатки. Также подойдут хороший алкоголь, конфеты, набор необычных сладостей из разных стран.

День таможенника в 2024 году — интересные факты

В честь праздника «Известия» сделали подборку интересных фактов о работе таможенников со всего мира.

Русское слово «таможня» на самом деле имеет монгольское происхождение. Оно образовалось от слова «тамгой» — так во времена татаро-монгольского нашествия называлась печать, которую ставили на товары. Со временем так стали называть торговые сборы, а места, где их взимали, превратились в «таможни».

Существует легенда, что знаменитому физику XIX века Жозефу Гей-Люссаку пришлось пойти на хитрость, чтобы привезти из Германии стеклянные трубы для своих опытов. Таможня запросила за них непомерную пошлину, и, чтобы сбить цену, ученый попросил отправителя запаять трубки и написать на коробке «Осторожно! Немецкий воздух».

Другая легенда гласит, что мощи евангелиста Марка, украденные венецианскими купцами из Александрии в 828 году, удалось вывезти в корзине, накрытой сверху свиными тушами. Таможенники были мусульманами и не смогли притронуться к мясу этих животных даже ради досмотра.

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