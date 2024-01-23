В Рязани спасли мальчика с тяжелой генетической патологией

Врачи Рязанской ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой спасли 11-летнего мальчика с генетическим заболеванием. У несовершеннолетнего в два раза увеличилась селезенка из-за чего возникла угроза его жизни, сообщает пресс-служба регионального минздрава во вторник, 23 января.

Название тяжелой патологии — микросфероцитоз, отмечает 62INFO.ru. При данном заболевании кожа и слизистые приобретают желтушность, возникают постоянные боли в животе и проблемы с пищеварением. Нарушается свертываемость крови, также бывают гемолитические кризы.

Полностью болезнь вылечить пока невозможно, но помогает спленэктомия — удаление селезенки методом лапароскопии. Ранее такие операции были доступны только в больницах федеральных центров, пишет РИА «7 новостей».

«Впервые в нашей больнице, в условиях нашего отделения появилась возможность удалить селезенку лапароскопическим методом. Никаких больших разрезов. Всего четыре прокола на передней брюшной стенке. И уже через день после операции ребенок встал на ноги», — сказал заведующий детским хирургическим отделением ОДКБ Олег Ларькин.