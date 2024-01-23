В Совфеде ответили на открытое письмо о запрете абортов в частных клиниках

Комитет Совета Федерации по социальной политике ответил на открытое письмо Национальной ассоциации управленцев сферы здравоохранения (НАУЗ), в котором говорится о несогласии с концепцией законопроекта о запрете проведения абортов в частных клиниках.

В открытом письме (есть в распоряжении «Известий») представители ассоциаций НАУЗ, НАНМО (Национальная ассоциация негосударственных медицинских организаций), СРО «Ассоциация частных клиник Санкт-Петербурга» и СРО НАМО (Национальная ассоциация медицинских организаций) обращаются к председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко.

В письме они отмечают, что законопроект о запрете проведения абортов в частных клиниках является несправедливым «не столько в силу самого факта ограничения выбора женщин, сколько безапелляционной стигматизацией частной сферы здравоохранения, нарочитого выделения ее из российского здравоохранения как недостойный, не оправдавший доверия проект. Такие законодательные инициативы, как подчеркивают авторы письма, прежде всего бьют по репутации врачей, работающих в частной системе здравоохранения».

В связи с этим они предложили провести встречу на площадке Совета Федерации с представителями частных клиник «для обсуждения вопроса введения запрета прерывания беременности и поиска способов увеличения рождаемости».

В ответе комитета Совета Федерации по социальной политике (есть в распоряжении «Известий»), который направлен на имя председателя НАУЗ Муслима Муслимова, говорится, что в настоящее время указанный законопроект находится на рассмотрении в Государственной думе. При поступлении в Совет Федерации он будет рассмотрен в установленном порядке.

«Также комитет информирует, что в связи с активным обсуждением в обществе указанной законодательной инициативы 4 декабря 2023 года по указанному вопросу выступила председатель Совета Федерации В.И. Матвиенко и отметила, что частные и государственные клиники работают по единым требованиям, поэтому запрещать в частных клиниках оказание отдельных видов медицинских услуг было бы неправильно. Важно усилить со стороны Минздрава России контроль за работой клиник, в том числе в части соблюдения «недели тишины» перед направлением женщины на искусственное прерывание беременности», — говорится в письме.

Кроме того, в комитете отметили, что недопустимо ограничивать право женщины на выбор медицинской организации.

14 декабря президент России Владимир Путин заявил в ходе «Итогов года» о заинтересованности государства в том, чтобы демографическая проблема в стране решалась и женщины делали выбор в сторону сохранения жизни ребенка. По словам российского лидера, решение проблемы абортов лежит в нескольких областях. Он подчеркнул, что права и свободы женщины в России должны соблюдаться.

С ним согласился заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов, который отметил, что запрет абортов может повлечь увеличение числа подпольных процедур.

До этого, 4 декабря, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что государство не пойдет на запрет и криминализацию сферы абортов. Нельзя допустить, чтобы операции по искусственному прерыванию беременности ушли в подполье, подчеркнула она, призвав снизить градус риторики по данному вопросу. Кроме того, она добавила, что государство продолжит добиваться того, чтобы аборты проводились только по показаниям врачей или после насилия над женщиной.

В мае прошлого года патриарх Кирилл выступил за запрет абортов в частных клиниках и по системе обязательного медицинского страхования в качестве меры по защите права ребенка на жизнь. Он призывал законодателей смелее подходить к вопросу защиты жизни, не обращая внимания на мнение, пугающее якобы ростом нелегальных операций.